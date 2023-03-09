На Прикарпатье попрощались с Героем Украины "Да Винчи": эмоциональные кадры
Источник:"Суспільне"
В четверг, 9 марта, в селе Бовшев Ивано-Франковской области провели в последний путь Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Воин погиб в бою под Бахмутом 7 марта.
Проститься с защитником пришли сотни людей. Дмитрий был командиром спецподразделения "Волки Да Винчи".
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Как прошло прощание с Героем
Прощание с "Да Винчи" проходило в Народном доме Бовшева. Односельчане почтили память погибшего Героя.
Местная жительница Мария Гнатюк рассказала, что Дмитрий был добрым и порядочным человеком, всегда помогал другим и был послушным.
На Прикарпатье простились с Дмитрием Коцюбайлом / Фото Ян Доброносов, "Суспільне"
Василий Абрамов, бывший руководитель "Правого сектора" в Ивано-Франковской области, вместе с "Да Винчи" прошли Майдан, первые бои в 2014 – 2015 годах за свободу Украины.
Вместе с ним были при штурме Карловки, участвовали в освобождении поселка Пески, затем – участие в операции на Савур-могиле. Дмитрий вырос из обычного штурмовика до командира подразделения. Мужественный, волевой, смелый парень, наш земляк. Я думаю: его путь воина является примером для последующих поколений. Тяжело, что такие молодые ребята сейчас гибнут,
– говорит военнослужащий.
У Да Винчи остались брат, четыре сестры, мать и бабушка.Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, близким и друзьям Героя. Это невосполнимая потеря для всей нашей страны. Мы будем помнить Героя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло всегда! Ему вечная память и слава!
Брат Героя, Вадим Коцюбайло, сообщил, что Дмитрия похоронят в Киеве, 10 марта.
Что известно о "Да Винчи"
- Коцюбайло стал первым добровольцем, получивший звание Героя Украины. Он начал защищать Украину от российских оккупантов еще в 2014 году в возрасте 18 лет.
- В 2015 году возле Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после 3 месяцев реабилитации "Да Винчи" вернулся на фронт.
- Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора", а в 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды".
- После начала полномасштабного вторжения Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло воевал на Киевщине и Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.
- Во вторник, 7 марта, президент Владимир Зеленский сообщил о смерти Героя "Да Винчи" – он погиб в бою под Бахмутом. Зеленский подчеркнул, что Коцюбайло был одним из самых молодых героев Украины.