В Селидово нет российских военных, бои идут на подступах, – офицер 15-й БрОП НГУ

В городе Селидово на Покровском направлении Донецкой области войск страны-агрессора России нет.

Об этом рассказал офицер 15-й БрОП НГУ Александр Рясный в эфире Апостроф.TV сегодня, 20 сентября. Он отметил, что бои идут на подступах к городу.

Смотрите также Россияне перебрасывают на Покровское направление новые резервы, – в ВСУ разоблачили замыслы врага

"Селидово полностью под нашим контролем, противника в городе нет. На подступах россияне остановлены", – сказал Рясный.

Оккупанты продолжают штурмы

По его данным, оккупанты продолжают вести активные штурмовые действия и, используя количественное преимущество, пытаются захватить город с флангов – через Украинск, Гродовку, чтобы перекрыть логистику и взять территорию под огневой контроль.

Россияне используют технику, когда их пехота закрепилась, а именно – танки, БТРы, БМП.

Также военный отметил, что Селидово важно для россиян на пути к Покровску, ведь город имеет удобную транспорта и железнодорожную развязку, которая позволит двигаться дальше.

Ситуация на Покровском направлении