В Селидово нет российских военных, бои идут на подступах, – офицер 15-й БрОП НГУ
В городе Селидово на Покровском направлении Донецкой области войск страны-агрессора России нет.
Об этом рассказал офицер 15-й БрОП НГУ Александр Рясный в эфире Апостроф.TV сегодня, 20 сентября. Он отметил, что бои идут на подступах к городу.
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"Селидово полностью под нашим контролем, противника в городе нет. На подступах россияне остановлены", – сказал Рясный.
Оккупанты продолжают штурмы
По его данным, оккупанты продолжают вести активные штурмовые действия и, используя количественное преимущество, пытаются захватить город с флангов – через Украинск, Гродовку, чтобы перекрыть логистику и взять территорию под огневой контроль.
Россияне используют технику, когда их пехота закрепилась, а именно – танки, БТРы, БМП.
Также военный отметил, что Селидово важно для россиян на пути к Покровску, ведь город имеет удобную транспорта и железнодорожную развязку, которая позволит двигаться дальше.
Ситуация на Покровском направлении
- Силы обороны продолжают успешно удерживать ключевые позиции к югу от Покровска в Донецкой области, несмотря на значительное численное преимущество российских сил.
- Ранее аналитики DeepState сообщали, что враг якобы уже заходит в Селидово. На Покровское направление Россия привлекла значительные силы, которые находились в оперативном резерве.