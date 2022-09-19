Для американских сенаторов проведут секретный брифинг по Украине, – CNN

В понедельник вечером в Сенате пройдет секретный брифинг для сенаторов Соединенных Штатов Америки. Темой брифинга американских сенаторов будет Украина.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в Сенате. Отмечается, что брифинг проходит после того, как Украина достигла определенных успехов в контрнаступательных усилиях против россии.

Кстати, Украине, вероятно, не поставляют ATACMS по одной причине: объяснение военного эксперта

Брифинг состоится после успехов контрнаступления Украины

Также брифинг сенаторов состоится на фоне того, что администрация Джо Байдена объявила об очередном пакете военной помощи Украине в 600 миллионов долларов.

Следует отметить, что Украина по информации The Wall Street Journal недавно попросила у США тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров. Киев аргументировал потребность в системах тем, что это необходимо для продолжения освобождения оккупированных территорий.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что американские ракеты с дальностью более 300 километров изменят картину фронта. По его словам, ATACMS позволит Украине гораздо быстрее закончить войну.

Очевидно, что Подоляк прав, поскольку в кремле истерика из-за системы ATACMS. Представительница российского МИДа мария захарова заявила, что если США будут передавать Украине ATACMS, то перейдут "красную границу" и станут стороной конфликта.

Успехи ВСУ на фронте

Украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов. После этого в конце августа появилась информация, что ВСУ перешли в наступление на Херсон.

В то же время, наши воины начали блестящее контрнаступление в Харьковской области. ВСУ освободили ряд важных городов, среди которых Изюм, Купянск, Балаклея и другие.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября информировал, что почти вся Харьковская область деоккупирована. Также заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Харьковской области удалось освободить 421 населенный пункт.

Интересно, что до контрнаступления ВСУ в кремле планировали в начале ноября провести псевдореферендум по аннексии Харьковской области.

Что касается Херсона, то в американском Институте изучения войны заявили, что украинское контрнаступление прогрессирует. В частности, оккупанты пытаются замедлить контрнаступление ВСУ, чтобы отступить на более подходящие для обороны позиции. В то же время, россияне не пытаются остановить контрнаступление ВСУ или вернуть его обратно.

В ОК "Юг" тоже констатировали, что противнику приходится отступать. оккупанты вынуждены маневрировать имеющимися силами и средствами, поскольку не могут подтягивать что-то новое. Захватчики вынуждены уступать определенные территории и укрепляться на новых рубежах обороны.

Кстати – карта боевых действий за 19 сентября: смотрите видео