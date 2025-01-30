В сети писали, что в одну из школ Киева поступило сообщение с угрозами: что говорит полиция

В киевских пабликах появилась информация, что в 246 лицей поступило сообщение с угрозами о расстреле школьников. Полиция уже провела на месте происшествия проверку.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций киевской полиции Анна Страшок.

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Что известно об инциденте с письмом с угрозами в 246 лицее

Анна Страшок рассказала, что инцидент произошел в Днепровском районе Киева, где, собственно, и расположен 246 лицей. По словам полицейской, в учебное заведение действительно поступало подобное сообщение.

Правоохранители провели проверку, никаких подозрительных предметов не обнаружили. Люди во время проверки были эвакуированы, ждали на улице,

– отметила она.

В то же время заместитель начальника отдела коммуникаций киевской полиции подчеркнула, что информация об угрозах не подтвердилась.

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Ранее об этом инциденте писали местные телеграм-каналы. В частности, паблики обнародовали письмо, которое поступило в 246 лицей, где неизвестный угрожал расстрелом школьников.



Письмо с угрозами, которое поступило в 246 лицей в Киеве / Фото из местных телеграм-каналов

В частности, отправитель в сообщении угрожал, что "будет убивать всех, кого увидит в заведении". Также в сообщении отмечалось, что школа заминирована.

Кроме того, в сообщении отправитель требовал 1 миллион гривен на карточку. Кто именно был отправителем этого письма, пока неизвестно.