В сети пишут о взрыве на корабле возле Севастополя: вероятно, это "Буян-М" – носитель "Калибров"

Утром 13 октября возле Севастополя раздался мощный взрыв. По предварительным данным, это произошло на корабле "Буян-М", являющемся носителем крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Сейчас ожидаем официальную информацию.

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Что известно о взрыве на корабле вблизи Севастополя

По предварительным данным, 13 октября на рейде Севастополя разразился корабль. Глухой взрыв ощутили жители центра города, а также сработали сигнализации автомобилей.

Позже уточнили, что звук взрыва почувствовали люди в центре Севастополя, на Северной стороне, в районе Стрелковой бухты и Камышовой.

Вероятно, в Севастополе взорвался носитель крылатых ракет "Калибр" "Буян-М". Ждем официального подтверждения.

Мощный взрыв возле Севастополя: смотрите видео

Последствия взрыва на вражеском корабле / фото из соцсетей

Россияне назвали это обычными "учениями"

Между тем у окупантов, как всегда, "никакой паники нет". Они назвали это обычными "учениями".

По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного молла – это тренировка. Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря,

– утверждают оккупационные власти.

Однако, по словам очевидцев, после взрыва в церквях Севастополя распространяется информация о нехватке крови для раненых российских военных. Там призывают записываться и сдавать кровь.

Между тем, на обнародованных в сети видео можно увидеть, что вертолет выгрузил "груз-200" и "груз-300" на территории Нахимовского училища в Севастополе и улетел. А скорые поехали развозить.

Вертолет разгружает "груз-200" и "груз-300": смотрите видео

"Буян-М" – является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". По данным Минобороны России, корабли из серии "Буян-М" были вовлечены в ракетные атаки по территории Украины и Сирии. Судно оснащено управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса "река – море".

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