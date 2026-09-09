Новый рекорд украинских БПЛА: в России атаковано предприятие в Новом Уренгое

Медиа сообщили об атаке на Новый Уренгой в России. Город расположен в более чем 3 тысячах километров от украинской границы.

Это самое большое расстояние, которое преодолели украинские БПЛА. Подробности атаки сообщают телеграмм-каналы.

Что известно об ударе?

В среду, 9 сентября, украинские беспилотники ударили по городу Новому Уренгойску. В Fire Point намекнули, что их дроны пролетели 3300 километров и успешно поразили цель.



В городе виден столб дыма / Фото из телеграмм-каналов

Дроны атаковали Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) в Ямало-Ненецком автономном округе России. Предприятие является одним из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона.

Проектная мощность ЗПКТ составляет около 19,5 миллионов тонн сырья в год. Он является одним из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры страны-агрессоры.

Местный губернатор подтвердил, что на предприятии произошел пожар. Правда, чиновник заявил, что Россия сбила все дроны, а возгорание произошло из-за падения обломков. Он также назвал ситуацию "контролируемой".