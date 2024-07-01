В сети показали момент мощного взрыва в Крыму

Мощные взрывы в Крыму раздавались вечером 1 июня. По неподтвержденной информации, есть попадание в Балаклавскую ТЭС.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает о нескольких громких взрывах в Севастополе. Сразу после них над городом поднялся столб дыма.

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Что могли поразить в Крыму

По неподтвержденной информации, есть попадание по Балаклавской ТЭЦ. Впрочем, российские СМИ уверяют, что это следы от "сбивания". Выглядит такое заявление очень сомнительным, особенно, если взглянуть на видео, публикуемых в сети.

Момент мощного взрыва в Крыму: смотрите видео

По информации от местных телеграм-каналов, пожар в Балаклаве продолжается. Также есть неподтвержденная информация об ударе по российской воинской части в районе села Флотское.

Комичным в этом случае является заявление губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который уверяет, что над городом было якобы сбито пять воздушных целей. Он добавил, что в результате ракетной атаки возник пожар в лесополосе, там якобы горят заборы частных домов. Ну и куда же без традиционной отмазки, что "горит трава".

Вот только судя по видео, трава и заборы явно не могли стать причиной такого мощного пожара и огромного столба дыма.

Заметим, что ранее поступала информация о якобы сбитых 6 ракетах над полуостровом и 4 над морем. По словам россиян, Крым могли атаковать ракетами Storm Shadow.