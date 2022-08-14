В сети показали новые кадры вероятных попаданий по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные Силы Украины в ночь на 14 августа, похоже, в очередной раз отработали по Антоновскому мосту в Херсоне. В социальных сетях появились видео ударов по стратегическому мосту через реку Днепр.

В Херсонском облсовете заявляли о взрывах в Антоновке

Общественный активист Сергей Стерненко опубликовал видео вероятного удара по Антоновскому мосту. Как пишет активист, на видео попадания по Антоновскому мосту, которые произошли в ночь на 14 августа.

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Отметим, что первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона информировал о взрывах в поселке Антоновка.

По его словам, сейчас ожидается подтверждение информации об ударе по Антоновскому мосту или же другому объекту. Сейчас официального подтверждения удара по Антоновскому мосту не было.

Ночные взрывы на Антоновском мосту: видео

Также Сергей Стерненко опубликовал несколько фото пожара на Антоновском мосту.



ВСУ, вероятно, ударили по Антоновскому мосту / Фото Сергей Стерненко



Последствия вероятного удара по Антоновскому мосту / Фото Сергей Стерненко



Пожар на Антоновском мосту / Фото Сергей Стерненко

Что известно об Антоновском мосте

Украинские военные держат под полным огневым контролем все логистические пути россиян в оккупированной Херсонской области. С июля ВСУ неоднократно атаковали Антоновский мост, который имеет важное стратегическое значение.

Если переправу разрушат, то российские силы будут отрезанными в оккупированном Херсоне. Кроме Антоновского моста, ВСУ били по Дарьевскому мосту и разрушили дорожное полотно на мосту возле Каховской ГЭС.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань недавно информировал, что у оккупантов больше не будет возможности перевозить тяжелую технику и подтягивать резервы на правый берег Днепра.

Предыдущий подтвержденный удар по Антоновскому мосту произошел вечером 7 августа. На видео после "прилетов" было видно, как на переправе возник пожар. Утром 8 августа обстрел моста подтвердили в оперативном командовании "Юг".

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