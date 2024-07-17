Кадры, что не оставят равнодушным никого: первые эмоции возвращенного из плена воина

Из российского плена удалось вернуть еще 95 украинских защитников. Один из воинов не сдержал эмоций, чем растрогал сеть.

На кадрах можно увидеть, как защитник падает на колени и начинает горько плакать. Соответствующее видео у себя в телеграмм-канале опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Какими были первые эмоции защитника после возвращения на Родину

Эмоции защитника, который вернулся из российского плена: смотрите видео

Невозможно сдержать чувств! Поздравляем на Родине!,

– написал Лубинец.

По словам омбудсмена, теперь возвращенные воины поедят, получат чистую одежду и их осмотрят врачи. После этого им будет назначено лечение и реабилитация.

Заметим, что посредником в этом обмене пленными выступили Объединенные Арабские Эмираты.

В общем удалось вернуть 3405 украинских защитников с начала полномасштабного вторжения на Родину.

Заметим, что среди возвращенных из плена – участник "воздушного моста", который летал на "Азовсталь". Он добровольно согласился лететь на завод, чтобы помочь подразделениям, которые были заблокированы там.