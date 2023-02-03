"Купянск сдали россиянам": полиция отреагировала на панические сообщения в сети

Россияне совершают информационные провокации. Они распространяют информацию о "сдаче" украинских городов.

Об этом рассказали в полиции Харьковской области. Отметили, что информацию следует получать только из официальных источников.

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"Ежедневно мы наблюдаем попытки посеять панику среди местного населения не только постоянными обстрелами территории, но и "вбросами" о сдаче того или иного населенного пункта, чтобы манипулировать общественным мнением и подорвать доверие граждан к власти и силам обороны", – написали правоохранители.

Купянск защищен

В полиции рассказали, что в соцсетях активно распространяют информацию о якобы сдавшемся россиянам Купянске. Правоохранители заверили, что это фейк, поскольку вооруженные силы, территориальная оборона, полиция, Нацгвардия надежно охраняют Харьковщину.

В Купянске достойно несет службу районный отдел полиции, выполняет в круглосуточном режиме важные задачи по охране общественного порядка, документирование преступлений оккупантов, оказывает помощь населению, патрулирует улицы города, дежурит на блокпостах, обеспечивает безопасность населения во время эвакуации, – сообщили полицейские.

Подчеркнули, что никто не планирует уступать врагу. Силы обороны готовы защищать Купянск.

"Полиция призывает граждан успокоиться, не поддаваться провокациям и избегать панических настроений", – подчеркнули правоохранители.

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