В Севастополе прогремели взрывы: пропагандистские паблики пишут об атаке дронов

Ночью 18 октября на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Оккупанты сообщали о работе российской противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.

В частности, телеграмма-канал "Крымский ветер" со ссылкой на жителей полуострова пишет, что взрывы слышали в Севастополе, Евпатории, Заозерном и в районе села Ромашкино.

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"В центре Севастополя были слышны громкие звуки", – сообщал корреспондент "Крым. Реалии" отмечая, что "звуки напоминали запуски реактивных бомбометов".

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что "все под контролем" и, мол, в городе "все спокойно", а звуки взрывов - это "в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировки".

В то же время, в российских телеграмм-каналах сообщают об атаке беспилотников. Отмечают, что БПЛА был сбит над Евпаторией и еще один – к западу от города.



Вот что писали в пропагандистских пабликах о взрывах в Крыму / Скриншот

Что происходит в Крыму

Вчера стало известно, что российские оккупационные силы опрокинули часть войск в город Джанкой, на севере Крыма.

Российские военные также решили разрушить плавучую платформу у Кинбурнской косы в Николаевской области, которую Силы обороны якобы могли использовать в десантных операциях в Черном море.

Министерство обороны России ранее заявило об атаке БПЛА на ряд объектов. Согласно сообщению вражеского ведомства, над акваторией Черного моря, а также в Белгородской и Курской области россияне якобыКоличество дронов, атаковавших Крым, не указывают.