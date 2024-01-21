В Севастополе раздались взрывы: оккупанты жаловались на ракетную атаку
В Севастополе днем 21 января была объявлена воздушная тревога. Оккупанты заявили о ракетной опасности.
Местные жители утверждают, что слышали по меньшей мере 3 взрыва. Россияне традиционно рассказывают об "успешном отражении атаки", передает 24 Канал.
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Оккупанты заявили о ракетной опасности
Во временно оккупированном Севастополе 21 января в 12:03 объявили воздушную тревогу. Россияне заявили, что существует "ракетная опасность". Поэтому традиционно перекрыли Крымский мост и остановили работу общественного транспорта.
Через несколько минут в районе Севастопольской бухты начал виднеться дым, однако так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что это "военные используют табельные средства маскировки".
Около 12:38 в Севастополе раздался взрыв, через несколько минут – еще два "хлопка". Оккупанты уже успели заявить об "отражении атаки". Правда, российские пропагандисты, очевидно, не определились, где же сбивают ракеты. Одни пропагандистские ресурсы утверждают, что "пе-ве-о" работала над акваторией Черного моря, другие – что в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.
В 13:21 в Крыму раздался отбой воздушной тревоги. Также оккупанты возобновили движение по Крымскому мосту.
Впоследствии в российском минобороны отчитались о якобы "двух сбитых ракетах" над Черным морем. Традиционно враг обвинил во всем Украину.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Днем 17 января в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма раздались громкие взрывы. Оккупанты уже заявили о ракетной опасности и работе "пе-ве-о". Оккупационные власти не смогли прокомментировать взрывы, поэтому просто заявили о дыме – как средстве маскировки военных.
- В ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму местные сообщали о мощных взрывах. К утру стало известно, что под ударом оказался аэродром в Саках. Оккупанты пытались всячески скрыть последствия прилетов, однако в ВСУ добавили, что такие действия лишь в очередной раз подтверждают успешность атаки. Кроме того, на территории аэродрома могли храниться российские боеприпасы.
- Вечером 5 января во временно оккупированном Крыму было тревожно. Оккупанты жаловались на ракетную атаку и перекрывали Крымский мост.