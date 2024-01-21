В Севастополе раздались взрывы: оккупанты жаловались на ракетную атаку

В Севастополе днем 21 января была объявлена воздушная тревога. Оккупанты заявили о ракетной опасности.

Местные жители утверждают, что слышали по меньшей мере 3 взрыва. Россияне традиционно рассказывают об "успешном отражении атаки", передает 24 Канал.

Интересно Что-то громкое, но не "хлопок": в Севастополе местные слышали странные звуки

Оккупанты заявили о ракетной опасности

Во временно оккупированном Севастополе 21 января в 12:03 объявили воздушную тревогу. Россияне заявили, что существует "ракетная опасность". Поэтому традиционно перекрыли Крымский мост и остановили работу общественного транспорта.

Через несколько минут в районе Севастопольской бухты начал виднеться дым, однако так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявил, что это "военные используют табельные средства маскировки".

Около 12:38 в Севастополе раздался взрыв, через несколько минут – еще два "хлопка". Оккупанты уже успели заявить об "отражении атаки". Правда, российские пропагандисты, очевидно, не определились, где же сбивают ракеты. Одни пропагандистские ресурсы утверждают, что "пе-ве-о" работала над акваторией Черного моря, другие – что в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.

В 13:21 в Крыму раздался отбой воздушной тревоги. Также оккупанты возобновили движение по Крымскому мосту.

Впоследствии в российском минобороны отчитались о якобы "двух сбитых ракетах" над Черным морем. Традиционно враг обвинил во всем Украину.

Взрывы в Крыму: последние новости