"Хлопок" расцветает: оккупанты снова жалуются на атаку дронов на Крым
Во временно оккупированном Крыму ночью раздались взрывы. Журналисты услышали в Севастополе не менее 4 взрывов.
Российская оккупационная "власть" сначала писала об одном сбитом дроне. Однако утром 28 декабря их количество возросло до двух.
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Что говорят оккупанты о взрывах в Крыму
Министерство обороны России объявило, что ночью на четверг (против 28 декабря – 24 Канал) над Крымом были сбиты два украинских беспилотника,
– заявили враги.
Россияне в телеграм-каналах также жаловались на несколько взрывов в районе города Красноперекопска на перешейке, соединяющем Крым с Украиной.
К слову, мощные взрывы слышали во временно оккупированном Севастополе. Так, корреспондент "Крым. Реалии" заверил, что звуки доносились со стороны входа в главную бухту. По его словам, было по меньшей мере четыре взрыва.
В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев поспешил заверить, что так называемая ПВО якобы сбила один беспилотник над морем. По его словам, традиционно повреждения инфраструктуры не зафиксировали.
В Крыму уничтожили "Новочеркасск"
- В ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии в Крыму прогремели взрывы в порту. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что вслед за крейсером "Москва" следует большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Впоследствии Воздушные силы ВСУ уточнили, что атаковала его тактическая авиация крылатыми ракетами. Это происходило ориентировочно в 2:30 26 декабря.
- Оказалось, что вместе с "Новочеркасском" ВСУ атаковали учебно-тренировочный корабль "УТС-150". Кроме того, в результате атаки на большой десантный корабль врага 33 моряка якобы "пропали без вести", еще 23 – ранены и один – погиб.