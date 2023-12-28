"Хлопок" расцветает: оккупанты снова жалуются на атаку дронов на Крым

Во временно оккупированном Крыму ночью раздались взрывы. Журналисты услышали в Севастополе не менее 4 взрывов.

Российская оккупационная "власть" сначала писала об одном сбитом дроне. Однако утром 28 декабря их количество возросло до двух.

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Что говорят оккупанты о взрывах в Крыму

Министерство обороны России объявило, что ночью на четверг (против 28 декабря – 24 Канал) над Крымом были сбиты два украинских беспилотника,

– заявили враги.

Россияне в телеграм-каналах также жаловались на несколько взрывов в районе города Красноперекопска на перешейке, соединяющем Крым с Украиной.

К слову, мощные взрывы слышали во временно оккупированном Севастополе. Так, корреспондент "Крым. Реалии" заверил, что звуки доносились со стороны входа в главную бухту. По его словам, было по меньшей мере четыре взрыва.

В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев поспешил заверить, что так называемая ПВО якобы сбила один беспилотник над морем. По его словам, традиционно повреждения инфраструктуры не зафиксировали.

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