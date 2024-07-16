Партизаны обнаружили секретный центр подготовки российских военных в Севастополе

"Атеш" обнаружил во временно оккупированном Севастополе центр подготовки российских военных. По легенде он является школой "водолазов".

Эту информацию "Атеш" сообщил их агент из состава вооруженных сил России. Ведь там он проходил обучение.

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Что известно о секретном центре россиян в Севастополе

Здесь проходят тренировки личного состава, в частности такие необычные, как стрельба по мишеням в воде. Все-таки по легенде – здесь размещен центр подготовки водолазов. Но это лишь прикрытие,

– заявили в "Атэш".

Партизаны рассказали, что россияне в последнее время любят маскировать силовые структуры под министерство чрезвычайных ситуаций, а теперь – под водолазов.

Где россияне обучают своих военных в Крыму: смотрите на карте

В "Атеш" заверили, что им известно много и всю собранную информацию они снова передали в правильные руки.

"Поэтому одни из ближайших учений – должны пойти не по плану оккупантов", – предупредили партизаны.

Где россияне обучают свои войска в Севастополе: смотрите видео

Партизаны призвали людей, которые учатся в том месте, или если их родные там учатся – связаться с ними сразу и им сообщат, когда лучше не идти на "учения". Также обещают деньги.

Россия разместила в Севастополе секретный склад / Фото "Атеш"

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Кстати, американский Институт изучения войны заявил, что Россия бросает на фронт мобилизованных без подготовки. Кроме того, аналитики установили, что Кремль бросил на войну недостаточно оснащенные подразделения из оперативного резерва.

