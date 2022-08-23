В Севастополе – снова "хлопок": кадры вечернего "цветения"
Источник:Сергей Стерненко
россияне заявляли, что их позиции в украинском Крыму защищены. Однако на острове постоянно взрывы и детонации боеприпасов.
Видео с очередным "хлопком" 23 августа опубликовал блогер и активист Сергей Стерненко. На нем видно, что на фоне вечернего неба поднимается дым.
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"Во временно оккупированном Севастополе р*сня снова нападает на небо", – написал Стерненко.
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Псевдовласти на оккупированных территориях заявили, что это работа систем противовоздушной обороны. В частности, ПВО якобы работает возле Херсонеского мыса и Севастополя.
Что делают россияне
Оккупанты не могут отбивать все атаки во временно оккупированном украинском Крыму. Местные жители рассказывают, что стали свидетелями, как захватчики с моря запускали боеприпасы, по которым впоследствии била ПВО. Таким образом россияне имитируют атаки, хотят доказать – они могут противодействовать атакам.
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Военный обозреватель Денис Попович считает, что атаки по оккупантам в Крыму будут продолжаться. Псевдовласть не может объяснить людям, почему так происходит. По словам Поповича, захватчики имеют 2 варианта – признать, что не работает противовоздушная оборона или же контрразведка, которая, вероятно, не смогла найти диверсантов.