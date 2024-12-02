Планировал убивать украинцев: в Северной Македонии задержали своего гражданина

В Северной Македонии задержали мужчину, который планировал воевать на стороне оккупантов в Украине. Он поехал в Москву, чтобы подписать контракт с российской армией.

Полиция Северной Македонии впервые арестовала гражданина за то, что он намеревался вступить в ряды российской армии, передает 24 Канал со ссылкой на AP, которое в свою очередь цитирует сообщение Министерство внутренних дел страны.

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Хотел воевать за Россию в Украине

Желающего воевать за Путина арестовали поздно вечером в пятницу, 29 ноября.

Отмечается, что мужчина через сеть общался с лицом, которое назвалась представителем российской армии, занимающимся вербовкой солдат за вознаграждение в размере 3000 евро.

Македонец отправился в столицу страны-агрессора в октябре для того, чтобы присоединиться к новосозданному отряду.

На допросе мужчина рассказал, что должен подписать контракт, после чего его отвезут в тренировочный лагерь, где будут готовить к участию в боевых действиях в Украине.

Задержанному грозит не менее трех лет лишения свободы.

К слову, ранее в Генштабе рассказали, что северокорейские военные уже воюют против Сил обороны в Курской области под видом коренных народов Дальнего Востока.