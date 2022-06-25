В Северодонецке оккупанты уже назначили "коменданта", эвакуироваться оттуда невозможно, – Стрюк

Российские оккупационные войска запретили жителям Северодонецка эвакуироваться в Украину. Они уже назначили в городе гауляйтера, которого называют комендантом.

Об этом рассказал 25 июня руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Почему для жителей Северодонецка тяжелая ситуация

В настоящее время город находится под полным контролем врага. Поэтому назначенный россиянами гауляйтер начинает готовить фундамент для продолжительной оккупации.

Пытаются наводить там свои порядки (россияне – 24 канал). Назначили какого-то "коменданта", он собирает какой-то актив. Возможности эвакуироваться там пока нет. Люди могут покинуть город только в сторону оккупированной территории,

– рассказал Струк.

Он отметил, что сейчас мирным жителям там будет очень тяжело. Ведь в результате интенсивных российских обстрелов и бомбардировок весь город очень сильно разрушен. Поэтому чиновник выразил надежду, что Северодонецк удастся вскоре освободить.

В настоящее время ВСУ начали отходить на более укрепленные позиции. "Это позволит вести оборону в дальнейшем и сохранит жизнь нашим воинам. К сожалению, города Северодонецка почти не осталось", – подытожил Стрюк. Россияне хотели взять город в блокаду с юга, однако это не удалось.

Почему ВСУ отошли из Северодонецка

! В ВСУ Минобороны призвали не распространять никакую информацию о перемещении или изменении позиций наших защитников. Это можно делать только после официальных сообщений представителей власти или Вооруженных Сил Украины.

Пока город очень сильно разрушен, а укрепленные позиции в течение нескольких месяцев беспощадно обстреливались врагом. Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что сдерживание в городе имело бы слишком большую цену для наших защитников.

Однако борьба за Северодонецк сыграла очень важную роль в оборонной операции ВСУ. Там ведь удалось уничтожить очень много резервов врага и его живой силы.

Заметьте Россияне идут в наступление, чтобы попытаться оцепить ВСУ в районе Лисичанска, – Минобороны

Наступление врага в Луганской области может замедлиться

Аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW) в ночь на 24 июня сообщили, что темпы наступления оккупантов в ближайшие недели значительно снизятся. Там акцентировали на том, что взятие Северодонецка для россиян было не соразмерно с потерями, которые они там понесли.

Хотя и наши военные там долго вели очень тяжелые бои, это было необходимо. По мнению американских военных экспертов, столь высокой ценой удалось замедлить наступление врага, деморализовать и истощить его.

Ведь россияне только на взятие одного города стягивали большинство техники и живой силы, которая была на этом направлении. Они неустанно пытались взять город в окружение и в процессе стараний несли значительные потери. Но захват населённого пункта трудно назвать решающей победой, поэтому эксперты считают это нерациональным использованием сил.

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