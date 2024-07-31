В российском Шебекино масштабно пылает многоэтажка
В Шебекино Белгородской области утром 31 июля загорелась многоэтажка. Столб дыма виднеется высоко над городом.
Сообщается, что в городе также есть другие разрушения. А накануне вечером сильно досталось одному из местных предприятий.
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Россияне опубликовали кадры с места мощного пожара
Часть Шебекино осталась без света.
На опубликованных кадрах видно, как огонь охватил крышу многоэтажки.
В Шебекино горит дом: смотрите видео
Жители дома суетятся, чтобы спасти свое имущество.
Столб дыма в Шебекино видно издалека: смотрите видео
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области, в результате которого вспыхнула крыша многоквартирного дома,
– пишут в российских телеграмм-каналах.
Правда, не уточняют, что это – последствия путинских обстрелов Украины. Впрочем, всем известно, что Россия часто сбрасывает бомбы на свои же города.
Так, в июне в Шебекино, вероятно, упал российский КАБ. Из-за этого там было разрушено 10 частных домов. Впоследствии в городе неизвестный боеприпас попал в многоквартирный дом. В результате этого обвалился подъезд.
В Шебекино горит многоэтажка / Фото из российских телеграмм-каналов