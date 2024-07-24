В шестой раз за день: в Харькове снова мощный взрыв, горит дом

Россия продолжает непрерывный террор Харькова. В городе уже слышали шестой взрыв за день.

Заметим, что на момент взрыва в городе продолжалась воздушная тревога, опасность для горожан не прекращается еще с прошлых суток. Призываем не игнорировать угрозу и находиться в безопасном месте.

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Шестой взрыв в Харькове

В Харькове в 16:48 снова слышали взрывы. Председатель ОВА Олег Синегубов подтвердил повторные взрывы и призвал оставаться в укрытиях.

Удар КАБом по почти центральной части города. Район частной жилой застройки. Есть пострадавшие,

– пишет мэр Игорь Терехов.

Еще в 15:33 Воздушные силы писали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Отмечалось, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме

В пабликах отмечают, что в небе над Харьковом фиксируют несколько разведывательных БпЛА.

Отметим, что предыдущая атака состоялась в 14:15 – тогда под ударом снова оказалась промышленная зона. Был прилет в Холодногорский район города. Пострадало по меньшей мере 6 человек