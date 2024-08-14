Завершен поиск и уничтожение противника у Судже, – Сырский

Суджа Курской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. По состоянию на сегодня в городе завершен поиск и уничтожение российских оккупантов.

Об этом в среду, 14 августа, во время доклада президенту, сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

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"Завершен поиск и уничтожение противника в Судже. С начала суток в плен взято более 100 военнослужащих противника", – отметил Александр Сырский.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил главнокомандующего за "пополнение обменного фонда". Президент подчеркнул, что это поможет вернуть наших ребят и девушек.

К слову, накануне, 13 августа, в своем видеообращении Владимир Зеленский тоже сообщал, что в Курской области России уже сотни военных российской армии сдались в плен. При этом отмечал, что Москва об этом не сообщает.

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