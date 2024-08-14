Завершен поиск и уничтожение противника у Судже, – Сырский
Суджа Курской области полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. По состоянию на сегодня в городе завершен поиск и уничтожение российских оккупантов.
Об этом в среду, 14 августа, во время доклада президенту, сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
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"Завершен поиск и уничтожение противника в Судже. С начала суток в плен взято более 100 военнослужащих противника", – отметил Александр Сырский.
В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил главнокомандующего за "пополнение обменного фонда". Президент подчеркнул, что это поможет вернуть наших ребят и девушек.
К слову, накануне, 13 августа, в своем видеообращении Владимир Зеленский тоже сообщал, что в Курской области России уже сотни военных российской армии сдались в плен. При этом отмечал, что Москва об этом не сообщает.
Ситуация на Курщине: актуально
- Группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. Так, с начала суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.
- Защитникам удалось взять под контроль новые поселки, в частности Плехово.