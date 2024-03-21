В Симферополе прогремели мощные взрывы

Оккупанты закрыли Крымский мост. Что известно о взрывах в Крыму 21 марта – расскажет 24 Канал.

Неспокойно и в Таганроге: там тоже слышали взрывы. Оккупанты теряются в версиях, что вызвало взрывы и пожар.

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Что известно о взрывах в Крыму 21 марта

Российские паблики сначала писали о двух "хлопках", которые затем превратились в три, а затем и в четыре. Локацией называют район Симферополя Каменка.

Каменка – это село, которое вошло в состав Симферополя еще при советской власти. До 1945 года населенный пункт, как и многие другие, имел крымскотатарское название Бавурчы.

Где Каменка на карте Крыма, куда могло прилететь 21 марта: показываем на карте

Минобороны государства-агрессора отчиталось, что полуостров атаковали беспилотники самолетного типа, три дрона якобы сбили.

А вот телеграм-каналы оккупантов не такие оптимистичные: там пишут, что опасность от БПЛА была для всего аннексированного полуострова, ПВО якобы работала в разных районах. А в целом призывают быть внимательными, ведь на Крым якобы планируется массированная, еще и комбинированная, атака. Мол, Украина атаковала месяц назад и хорошо подготовилась.

Все это звучит довольно цинично на фоне серьезной утренней атаки на Киев в четверг, 21 марта. Враг давно не поднимал в небо так много самолетов Ту, да и ракет на столицу летело достаточно много.