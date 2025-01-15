Ермак призвал Фицо не ругать парня, а брать с него пример. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Как на поступок ученика отреагировали в Украине

19-летний школьник в Словакии отказался пожать руку президенту своей страны на вручении наград за призовые места в соревнованиях. На груди он имел прикрепленную ленту в цветах украинского флага.

Свой поступок он объяснял тем, что президент Словакии, по его мнению, победил на выборах путем "обмана и лжи". В частности новая власть манипулировала на теме войны в Украине. В конце концов юноша назвал президента Петера Пеллегрини "мошенником и лжецом".

Парня публично раскритиковал премьер Словакии Роберт Фицо. Он назвал школьника Симона Оманика "неуправляемым подростком", который порочит честь президента, победившего на общенациональных выборах.

Фицо вспомнил, что он в детстве скорее бы получил пинок дома, если бы условно пожаловался на учителя. На месте президента он бы спросил у парня, как его воспитали родители и забрал бы награду. В конце концов он сказал, что уважать в этом поступке нечего.

На такой разгромный комментарий Фицо отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Странно выглядят политики, которые в демократической стране Евросоюза начинают хамить в соцсетях школьнику, который имеет свое мнение и характер. С него скорее пример надо брать,

– отметил Ермак.

Этот поступок парня приобрел и большую огласку в Словакии. Политолог из Словакии Александр Дулеба отмечает, что это прекрасно демонстрирует то, какая напряженная ситуация сейчас в стране.