Єрмак закликав Фіцо не сварити хлопця, а брати з нього приклад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Як на вчинок учня відреагували в Україні

19-річний школяр у Словаччині відмовився потиснути руку президенту своєї країни на врученні нагород за призові місця у змаганнях. На грудях він мав прикріплену стрічку у кольорах українського прапора.

Свій вчинок він пояснював тим, що президент Словаччини, на його думку, переміг на виборах шляхом "обману та брехні". Зокрема нова влада маніпулювання на темі війни в Україні. Зрештою юнак назвав президента Петера Пеллегріні "шахраєм і брехуном".

Хлопця публічно розкритикував прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Він назвав школяра Симона Оманіка "некерованим підлітком", який паплюжить честь президента, що переміг на загальнонаціональних виборах.

Фіцо пригадав, що він у дитинстві радше б отримав стусана вдома, якби умовно поскаржився на вчителя. На місці президента він би запитав у хлопця, як його виховали батьки та забрав би нагороду. Зрештою він сказав, що поважати в цьому вчинку нічого.

На такий розгромний коментар Фіцо відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Дивно виглядають політики, які в демократичній країні Євросоюзу починають хамити в соцмережах школяру, який має свою думку і характер. З нього швидше приклад треба брати,

– зазначив Єрмак.

Цей вчинок хлопця набув і неабиякого розголосу у Словаччині. Політолог зі Словаччини Олександр Дулеба зазначає, що це чудово демонструє те, яка напружена ситуація зараз у країні.