В Словакии столкнулись автобус и пассажирский поезд: по меньшей мере четверо погибших

В Словакии произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пассажирский поезд и автобус.

В результате аварии по меньшей мере четыре человека погибли. Авария произошла на железнодорожном переезде на юго-западе Словакии.

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Вспыхнул пожар

Инцидент произошел вечером 27 июня возле города Новые Замки. Он расположен примерно в 80 километрах к востоку от Братиславы.

В оперативном центре спасательных служб подтвердили, что в результате столкновения поезда и автобуса по меньшей мере четыре человека погибли и пятеро ранены.

Как свидетельствуют видео свидетелей с места происшествия, после столкновения начался сильный пожар. На месте продолжается работа спасателей, дорога через железнодорожный переезд полностью перекрыта.

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил соболезнования родным погибших. На место аварии направляются министр внутренних дел и заместитель начальника полиции. Украинский МИД проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших украинцы.

В конце 2023 года в Словакии перевернулся автобус с украинцами. ДТП произошло с участием автобуса, который следовал по рейсу "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира.