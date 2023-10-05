Это влияние России, - Данилов о решении Словакии отказаться от помощи Украине

После победы пророссийского кандидата на парламентских выборах Словакия отказалась оказывать Украине военную помощь. Секретарь СНБО считает, что это связано с влиянием агентов страны-агрессоры.

Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что в Словакии значительное влияние оказывают российские агенты. По его словам, именно они пытаются нагнетать ситуацию.

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То, что мы видим – влияние России

Секретарь СНБО убежден, что именно российские агенты влияют на настроения словацких политиков в помощь Украине. Данилов сказал, что сначала они были в Праге, но потом их "немного погоняли", так что они оказались в Братиславе.

То, что мы сегодня видим – это влияние России, которая пытается раздувать ситуацию.

– сказал он.

Данилов также посоветовал странам Евросоюза тщательно следить за российскими шпионами.

Также он убежден, что решать, кому помогать, будет народ, а не политическая верхушка.

Словакия отказалась помогать Украине