Запасы газа – исторически низкие, а работу газодобывающего предприятия блокируют, – Smart Energy

На фоне исторически низких запасов в газохранилищах Украины, на Полтавщине, как сообщили в Smart Energy, блокируется работа газодобывающего предприятия.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на исторически низком уровне и заполненность приближается к 10%, что является очень рискованным, считает бывший директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, информирует 24 Канал.

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По его словам, в информационном пространстве фигурирует информация о том, что в хранилищах сейчас есть 8,1 млрд куб. м и они наполнены на 27%, но эта разница объясняется тем, что здесь в запасы зачисляют 4,513 млрд куб. м буферного газа, который невозможно отобрать из ПХГ без нарушения условий эксплуатации хранилищ.

В НАК "Нафтогаз Украины" не отвергают и не опровергают информацию Макогона, но отмечают, что имеют достаточно запасов газа для прохождения отопительного сезона. При этом не предоставляя никаких расчетов.

В то же время на фоне исторического снижения запасов в ПХГ, на Полтавщине заблокирована работа Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" – одного из газодобывающих предприятий группы Smart Energy, которое может давать до 6,5 миллионов кубометров газа ежемесячно.

Остановлены скважины актива британского инвестора – публичной компании Enwell Energy, которые еще недавно ежесуточно давали: 210 тыс. м3 природного газа, 35 тонн конденсата, 25 тонн нефти, 19 тонн сжиженного газа. И это во время, когда ПХГ полупустые. Сколько от этого украинская экономика потеряет до конца года не сложно посчитать,

– обратил внимание на проблему Председатель комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации Дмитрий Кащук.

По его данным, если работу предприятия не разблокировать в ближайшее время, то будет потеряна наиболее продуктивная в настоящее время газовая скважина №119 Мехедовско-Голотовщинского месторождения из-за заводнения, а в недрах навсегда останутся около 390 миллионов кубометров газа.

По его данным, если работу предприятия не разблокировать в ближайшее время, то будет потеряна наиболее продуктивная в настоящее время газовая скважина №119 Мехедовско-Голотовщинского месторождения из-за заводнения, а в недрах навсегда останутся около 390 миллионов кубометров газа.

"Существует механизм, который позволяет восстановить эту добычу быстро без ущерба для государства и не нарушая санкции. Такой механизм был применен для предприятий Smart Energy на прифронтовой Харьковщине. К сожалению, это произошло только после 1,5 года простоя и значительных потерь для экономики. Поэтому очень надеемся на быстрое восстановление работы газодобывающих предприятий. Каждый кубометр газа в текущей ситуации важен", – отметили в компании.

Напомним, в ноябре прошлого года Государственная служба геологии и недр во второй раз аннулировала лицензии на добычу природного газа на Свиридовском и Мехедовско-Голотовщинском месторождениях в Полтавской области, а также Васищевском месторождении в Харьковской области. Ранее в Министерстве экономики и Службе безопасности Украины не ответили на вопрос зачем было останавливать добычу газа на трех месторождениях в Харьковской и Полтавской областях и почему не были учтены предыдущие корректирующие выводы СНБО, что и привело к остановке газодобычи.