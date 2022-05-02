В СНБО говорят, что Венгрия заранее знала, что Путин планирует нападение на Украину
Венгрия заранее знала о планах Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. У них был свой дерзкий план, которому не суждено было сбыться.
Венгрия не отвечает идеологии НАТО
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал. Отвечая на вопрос, когда Украина сможет стать членом Альянса, он отметил, что НАТО работает по принципу консенсуса.
Внимание С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию, – Данилов
А поскольку не все страны отвечают демократическим принципам развития этого института, то ответить на вопросы сложно.
Путин сообщил Венгрии о плане нападения
Данилов имел в виду Венгрию, открыто заявляющую о сотрудничестве с Россией.
Более того, Венгрия была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападения на нашу страну. Они почему-то считали, что смогут забрать себе часть территории,
– отметил Данилов.
Последствия для Венгрии обязательно будут
В то же время, секретарь СНБО подчеркнул, что этого никогда не будет. Потому что победа обязательно за нами, а последствия для этой страны, то есть Венгрии, будут по результатам этой войны.
Главное о позорной позиции Венгрии
- Венгрия продолжает гнуть пророссийскую линию, презирая европейские ценности.
- С последнего – позорного, то в Венгрии заявили, что наложат вето на любые предложения ЕС по эмбарго на российские энергоносители.
- В то же время в Еврокомиссии началась процедура, которая должна ограничить финансирование Венгрии из бюджета Европейского Союза. В комиссии заявили, что причина этого – высокая коррупция в стране.
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- Венгерский премьер поставил под вопрос зверства русской армии в Буче. Он требовал, чтобы Украина предоставила доказательства того, что трупы гражданских на улицах не являются постановкой.
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