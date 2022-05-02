В СНБО говорят, что Венгрия заранее знала, что Путин планирует нападение на Украину

Венгрия заранее знала о планах Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. У них был свой дерзкий план, которому не суждено было сбыться.

Венгрия не отвечает идеологии НАТО

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал. Отвечая на вопрос, когда Украина сможет стать членом Альянса, он отметил, что НАТО работает по принципу консенсуса.

Внимание С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию, – Данилов

А поскольку не все страны отвечают демократическим принципам развития этого института, то ответить на вопросы сложно.

Путин сообщил Венгрии о плане нападения

Данилов имел в виду Венгрию, открыто заявляющую о сотрудничестве с Россией.

Более того, Венгрия была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападения на нашу страну. Они почему-то считали, что смогут забрать себе часть территории,

– отметил Данилов.

Последствия для Венгрии обязательно будут

В то же время, секретарь СНБО подчеркнул, что этого никогда не будет. Потому что победа обязательно за нами, а последствия для этой страны, то есть Венгрии, будут по результатам этой войны.

Главное о позорной позиции Венгрии

Венгрия продолжает гнуть пророссийскую линию, презирая европейские ценности.

С последнего – позорного, то в Венгрии заявили, что наложат вето на любые предложения ЕС по эмбарго на российские энергоносители.

В то же время в Еврокомиссии началась процедура, которая должна ограничить финансирование Венгрии из бюджета Европейского Союза. В комиссии заявили, что причина этого – высокая коррупция в стране.

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Венгерский премьер поставил под вопрос зверства русской армии в Буче. Он требовал, чтобы Украина предоставила доказательства того, что трупы гражданских на улицах не являются постановкой.

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