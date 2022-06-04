В СНБО опровергли фейк России о перевозке ручного оружия в пассажирских вагонах
Источник:Центр противодействия дезинформации
Россияне не перестают придумывать все новые и новые фейки об Украине. Очередным объектом нападения российских пропагандистов стала Укрзализныця.
Российские кафиры всячески пытаются распространить панические настроения среди мирных украинцев. Для достижения своих целей враг придумывает много фейков, направленных и на работу Укрзализныци.
Читайте также Оккупанты из РСЗО обстреляли Запорожскую область, Каменское – из Су-25
Фейки об Укрзализныце
В Центре противодействия дезинформации при СНБО собрали наиболее распространенные ложные нарративы о работе "Укрзалізниці". Некоторые из них могли бы посоревноваться с произведениями о фантастике.
"Ручное оружие перевозят в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне"
Все оружие, которое нам предоставляют западные партнеры для борьбы с российскими оккупантами, перевозят в специально оборудованных вагонах и других маршрутах, чем те, по которым курсируют пассажирские поезда. Никто не собирается подвергать мирных украинцев не дополнительную опасность.
"Ракета может попасть в движущийся поезд"
Все ракеты, которые используют российские оккупанты в войне против Украины, двигаются по предварительно заданной траектории к объекту назначения. Вероятность попадания ракеты в движущийся поезд меньше, чем возможность найти среди россиян свободного человека, который готов к активному сопротивлению режиму.
"Поезда двигаются с задержкой, невозможно гарантировать время прибытия"
Маршруты поездов могут меняться из-за боевых действий или в случае обстрелов российскими оккупантами железнодорожной инфраструктуры. Также "Укрзалізниця" планирует маршруты таким образом, чтобы прибытие поезда в пункт назначения не приходилось на комендантский час.
"Если поезд отменят – средства не вернут"
Укрзализныця возвращает средства в случае отмененных из-за войны поездов. Таким образом, покупателям не стоит беспокоиться о том, что "средства могут исчезнуть".
Потуги российской пропаганды: последние новости
- Российские спецслужбы создали телеграмм-канал , который "собирает средства на ВСУ". Он называется "НачШтабу", всех украинцев призывают быть бдительными и не помогать врагу в войне против Украины.
- Враг до сих пор пытается убедить всех , что "никакой войны нет", а также подло использует в своих целях детей. Также на временно оккупированных территориях захватчики хотят восстановить советские памятники.