В ночь на 1 октября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Известно, что во время атаки два взрыва прогремели в Снегиревке Николаевской области.

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 30 сентября враг запустил несколько групп "Шахедов", а уже после полуночи – ракеты типа С-300. Ближе к 2 ночи стало известно, что в Снегиревке Николаевской области прогремели два взрыва.

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Что известно о взрывах в Снегиревке

Глава Снигиревской ГВА Иван Кухта отметил, что в Снигиревке прогремели два взрыва. По его словам, на месте работают соответствующие службы. Высокопоставленный чиновник добавил, что предварительно без жертв. В то же время, он попросил жителей не покидать укрытий. Собственно, в тот момент в области все еще была воздушная тревога.

Собственно, воздушную тревогу в Николаевской области озвучили еще в 22:21 30 сентября. Причиной стал запуск дронов-камикадзе "Шахед" с временно оккупированного полуострова Крым. Отбой угрозы с неба был уже в 1:54 1 октября.

Обратим внимание, что по состоянию на 02.10 никакой дополнительной информации ни от Ивана Кухты, ни от главы ОВА Виталия Кима не поступало. Ожидаем, что утром местные власти актуализируют данные и расскажут больше, что произошло в Снегиревке этой ночью.

Россияне атаковали Харьков и Запорожье

В Харьковской области объявили воздушную тревогу. У жителей были считанные секунды, чтобы перебраться к укрытиям. Ведь очень скоро стало известно, что в Харькове раздались взрывы.Воздушные силы отмечали, что в Харьковской области – ракетная опасность. Собственно, тогда стало известно, что в Харькове прогремел первый взрыв.Городской голова Игорь Терехов написал: "Город под ракетным ударом – в Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва"."Суспильне" сообщило, что в Харькове раздался третий взрыв.Воздушные силы предупреждают о возможном применении баллистического вооружения. Актуальна эта информация для жителей Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко написал: "Балистика! Запорожье – в укрытие!СМИ начали писать о взрывах в Запорожье. Их насчитали несколько.Мониторинговые каналы написали, что предварительно по Запорожью российские военные могли избивать ракетами типа С-300.