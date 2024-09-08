На пляж Сочи выбросило морскую мину: отдыхающие удивили своей реакцией

В российском Сочи на побережье отдыхающие обнаружили морскую мину. То, как они беспечно обращались с опасным предметом, попало на видео.

На одном из местных пляжей Сочи к берегу выбросило огромную морскую мину, похожую на гигантского ежа.

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Россияне таскались с морской миной

Не долго думая, несколько отдыхающих начали вытаскивать ее из воды. Остальные россияне молча наблюдали за их действиями.

Вытащив мину на берег, туристы потянули ее по пляжу. Кроме того, они постукивали по ней камнями.

Бессмысленное поведение отдыхающих не осталась незамеченной и попала в сеть.

Как жители страны-агрессора реагировали на морскую мину: смотрите видео

Тем временем власти Сочи отреагировали на обнародованное видео. Там говорят, что эти кадры сняты в другом месте.

Информация, опубликованная в пабликах, о пребывании на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не обнаружено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье,

– говорится в сообщении.

В МЧС Сочи также утверждают, что в ведомство о найденной мине никто не сообщал.

В сети выдвигают версии о том, что это может быть муляж морской мины, потерянный во время съемок киношниками или муляж, который использовал дайвинг-клуб еще до Олимпиады-2014.

К слову, в российском Иркутске во время фестиваля "Счастье чистой воды" прорвало канализацию, что повлекло затопление города фекалиями.