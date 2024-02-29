В Сочи "Панцирь" решил передохнуть: ЗРК перевернулся прямо посреди трассы

В России с военными установками происходит что-то странное. В частности, один из ЗРК "Панцирь" прямо посреди дороги перевернулся.

В российском городе Сочи зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" куда-то ехал, но слишком сильно "устал" и решил "передохнуть" прямо на трассе. Видеозаписью поделились в сети, передает 24 Канал.

Смотрите также Призрак большой войны или пустые слова? Введут ли страны НАТО свои войска в Украину

"Панцирь" прилег

На обнародованных кадрах можно проследить, как ЗРК выезжает на трассу и начинает входить в поворот, однако именно в этом месте все идет не так, как должно было бы. То ли водитель непрофессиональный, или действительно "Панцирю" нужен отдых, неизвестно, однако на видео видно, как его круто заносит и он ложится на бок.

Куда бы ни собирался этот ЗРК, очевидно, он теперь или не доедет туда вообще, или доедет после ремонта.

Что такое ЗРК "Панцирь" Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования.

В России перевернулся "Панцирь": смотрите видео

В России перевернулся ЗРК С-400