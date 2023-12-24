В Сочи бушевал ураган: есть жертва, тысячи людей остались без электроснабжения
Природа тоже не дает россиянам отдохнуть. Российский город Сочи накрыл мощное ненастье.
Российские СМИ пишут, что в Сочи из-за урагана без электроснабжения осталось 11,8 тысяч человек. Кроме этого, известно об одном погибшем. 24 Канал.
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В Сочи штормовое предупреждение
Ураган прошел в четырех больших районах Сочи. Он повредил воздушные линии электропередачи. Без света остаются 11,8 тысячи россиян. В одном из районов на мужчину упало дерево, он погиб на месте.
Местные жители начали снимать происходящее. Один из очевидцев рассказывает, что у него под балконом было огромное дерево, однако его больше нет, потому что ураган сломил его.
Последствия непогоды кажутся серьезными. На улицах города работают люди, собирающие ветки и убирающие сваленные деревья.
В Сочи убирают последствия урагана: смотрите видео
Непогода в России не отступит до 25 декабря, говорят синоптики. Мэр Сочи призвал жителей города оставаться дома.
В ноябре ненастье в Сочи тоже бурлило
- Российский город-курорт Сочи накрыло мощное ненастье. Больше всего пострадала железная дорога. Мощный шторм нанес ущерб жителям.
- В Сочи волны цунами были столь мощными и большими, что они достигли до домов людей, проживающих вблизи. Кроме этого, размыло железную дорогу.
- Как следствие, сильные волны затопили первый этаж многоэтажек. Мощный шторм разрушает даже объекты у многоэтажек. Жители сообщают, что волнами унесло песочницу.