В Сочи бушевал ураган: есть жертва, тысячи людей остались без электроснабжения

Природа тоже не дает россиянам отдохнуть. Российский город Сочи накрыл мощное ненастье.

Российские СМИ пишут, что в Сочи из-за урагана без электроснабжения осталось 11,8 тысяч человек. Кроме этого, известно об одном погибшем. 24 Канал.

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В Сочи штормовое предупреждение

Ураган прошел в четырех больших районах Сочи. Он повредил воздушные линии электропередачи. Без света остаются 11,8 тысячи россиян. В одном из районов на мужчину упало дерево, он погиб на месте.

Местные жители начали снимать происходящее. Один из очевидцев рассказывает, что у него под балконом было огромное дерево, однако его больше нет, потому что ураган сломил его.

Последствия непогоды кажутся серьезными. На улицах города работают люди, собирающие ветки и убирающие сваленные деревья.

В Сочи убирают последствия урагана: смотрите видео

Непогода в России не отступит до 25 декабря, говорят синоптики. Мэр Сочи призвал жителей города оставаться дома.

В ноябре ненастье в Сочи тоже бурлило