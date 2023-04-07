В соцсетях боты отправляли группу Scorpions "воевать под Бахмут"

Легендарная группа Scorpions планирует выступить в Киеве после победы. Однако в сети их отправляют воевать в Бахмут.

Боты отправляют группу Scorpions "воевать под Бахмут" и другие города Украины. Также пишут о том, что концерты в Киеве сейчас не ко времени, и "стоит оказывать больше финансовой помощи.

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Бурная реакция сети

Боты также пишут о том, что участники группы Scorpions прячутся от повестей.

Боты отправляют группу Scorpions на фронт: скриншоты

К сожалению, таких комментариев большинство. Однако не все велись на комментарии от ботов.

Украинцы призвали "включать разум", читая подобные комментарии. Пользователи предостерегали, что большинство реакций оставили именно боты.

Также люди благодарили группу Scorpions, которая поддерживает Украину.



Реакция на сообщение / Скриншот

Scorpions приедет в Украину после победы