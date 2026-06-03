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3 июня, 11:21
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В списке "жирных" целей и аэродром Саки: Генштаб опубликовал результаты меткой работы

Полина Буянова

Во вторник, 2 июня, и в ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие российские объекты удалось поразить?

В частности, военные поразили нефтяной терминал "Санкт-Петербург", что в Ленинградской области России. В Генштабе подтвердили поражение цели с последующим пожаром на территории терминала.

Как отмечает командование, этот нефтяной терминал является одним из крупнейших перевалочных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении и играет важную роль в обеспечении экспорта и логистики топливных ресурсов России.

Справка. Пропускная способность составляет 10 миллионов тонн в год. Объект также задействован в обеспечении потребностей военных формирований государства-агрессора.

Кроме того, по предварительной информации, Силы обороны поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Сейчас масштабы нанесенных повреждений уточняются.

 

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