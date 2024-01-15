Республиканцы и демократы договорились: в США согласовали временный бюджет
Источник:Reuters
В Конгрессе продолжаются споры по бюджету США. Его должны были подписать еще в октябре прошлого года, однако на 14 января удалось договориться только о временном решении.
Демократы и республиканцы в Конгрессе США договорились о временном бюджете. Он позволит сохранить работу правительства и федеральных агентств до марта.
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Споры продолжаются уже несколько месяцев
Это соглашение является временным решением, чтобы иметь больше времени для разработки сложного закона о финансировании правительства.
Правительственные учреждения, занимающиеся транспортом, жилищным строительством и другими услугами должны исчерпать финансирование до полуночи 19 января. Их деятельность придется сократить, если новое финансирование станет законом.
Споры по поводу уровня расходов не стихают между республиканцами и демократами уже несколько месяцев.
Законопроект может вызвать трудности в Палате представителей, ведь республиканцы использовала подрывную тактику, чтобы снизить уровень расходов.
Республиканцы имеют преимущество в Палате представителей. Некоторые республиканцы настаивают на том, что любые законопроекты о расходах должны также ограничивать границу США и Мексики.
Каких договоренностей удалось достичь
Финансирование частей правительства, в том числе обороны, продлится до 2 февраля. Благодаря договоренностям срок продлится 1 марта для правительственных учреждений, занимающихся транспортом, жилищным строительством и до 8 марта для второй части.
Шумер, ведущий демократ в Конгрессе, и Джонсон, ведущий республиканец, договорились об общей сумме финансирования в размере 1,59 триллиона долларов.
Это даст время для переговоров и принятия полного закона о расходах. К слову, его должны принять еще до 1 октября 2023 года. Законодательство охватывает примерно одну треть государственных расходов США. Остальные две трети охватывают пенсионные и медицинские пособия, не требующие ежегодного утверждения Конгрессом, а также процентные выплаты.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон провел сложные переговоры. Значительную часть прошлой недели он находился на встречах со сторонниками жесткой линии среди республиканцев, что вызвало слухи о том, что он может попытаться пересмотреть свое соглашение с Чаком Шумером.
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