Демократи та республіканці у Конгресі США домовились про тимчасовий бюджет. Він дозволить зберегти роботу уряду та федеральних агентств до березня.

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Суперечки тривають вже кілька місяців

Ця угода є тимчасовим рішенням для того, аби мати більше часу для розробки складного закону про фінансування уряду.

Урядові установи, які займаються транспортом, житловим будівництвом та іншими послугами, повинні вичерпати фінансування до півночі 19 січня. Їхню діяльність доведеться скоротити, якщо нове фінансування стане законом.

Суперечки щодо рівня видатків не стихають між республіканцями та демократами вже кілька місяців.

Законопроєкт може спричинити труднощі в Палаті представників, адже республіканці використовувала підривну тактику, щоб зменшити рівень витрат.

Республіканці мають перевагу у Палаті представників. Деякі республіканці наполягають на тому, що будь-які законопроєкти про витрати повинні також обмежувати кордон США та Мексики.

Яких домовленостей вдалося досягти

Фінансування частин уряду, зокрема оборони, триватиме до 2 лютого. Завдяки домовленостям термін триватиме 1 березня для урядових установ, які займаються транспортом, житловим будівництвом та до 8 березня для другої частини.

Шумер, провідний демократ у Конгресі, та Джонсон, провідний республіканець, домовилися про загальну суму фінансування у розмірі 1,59 трильйона доларів.

Це дасть час для переговорів та ухвалення повного закону про витрати. До слова, його мали прийняти ще до 1 жовтня 2023 року. Законодавство охоплює приблизно одну третину державних витрат США. Інші дві третини охоплює пенсійні та медичні допомоги, які не потребують щорічного затвердження Конгресом, а також відсоткові виплати.

Спікер Палати представників Майк Джонсон провів складні переговори. Значну частину минулого тижня він був на зустрічах із прихильниками жорсткої лінії серед республіканців, що викликало чутки про те, що він може спробувати переглянути свою угоду з Чаком Шумером.

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