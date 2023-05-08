Заявления о сбитии ракеты "Кинжал" вызвали шум в Вашингтоне и неопределенность в Москве, – CNN

США не сомневаются, что Украина действительно использовала американскую систему противовоздушной обороны Patriot для перехвата российской ракеты "Кинжал".

Хотя система Patriot успешно противодействует баллистическим ракетам, ее способность останавливать такие ракеты, как "Кинжал", до сих пор была чисто теоретической. Итак, перехват ракеты, которую осуществили украинские военные, продемонстрировало эту способность на практике

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Заявление Украины о перехвате вызвало шум в Пентагоне в конце прошлой недели,

– рассказал источник изданию, объясняя, почему это так важно.

В Пентагоне это считают важным событием по нескольким причинам:

Путин публично рекламировал возможности российского оружия, которое называл гиперзвуковым, заявляя, что оно способно преодолеть все существующие системы ПВО.

До прошлой недели в России убеждали, что если бы они использовали такую ракету как "Кинжал", то все, по чему бы она стреляла, непременно было бы поражено.

Однако ущерб поставил этот расчет под сомнение.

В США довольны, что старания не были тщетными

Тот факт, что этот перехват был осуществлен украинским экипажем, который прошел обучение в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, еще больше порадовало Пентагон,

– говорится в сообщении.

Там назвали это большим "возвратом инвестиций".

Зато в России сбивание "Кинжала" силами украинской ПВО вызвало серьезную неопределенность, есть ли у Украины устойчивое средство противодействия гиперзвуковым баллистическим ракетам.

Обратите внимание! По данным украинской разведки, у России есть в своем арсенале лишь несколько десятков ракет "Кинжал". Несколько из них были запущены по украинским целям в марте. Данных о том, какой вред они нанесли и достигли ли все свои цели, – нет.

Patriot на вооружении Украины