В США назвали "позерством" слова Лаврова о готовности России к переговорам с Западом

Россия удивлена, что после двухдневных массированных ракетных атак, ни Украина, ни Запад не предложили стране-агрессору переговоры и не пошли на уступки. Вместо этого в Госдепе США назвали такие заявления "позерством".

Спикер ведомства Нед Прайс был вынужден освежить российскую память и вновь напомнить, что переговоров об Украине без Украины не будет.

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К тому же, в США подчеркнули, что с таким заявлением Лавров выступил через несколько часов после очередного ракетного террора против Украины.

Поражены были детские площадки и школы, многоквартирные дома, дороги, мосты, тепловая инфраструктура. Я думаю, что когда вы принимаете во внимание этот контекст, он говорит вам все, что вам нужно знать о российской позиции и позерстве России. Мы рассматриваем это как позерство,

– сказал Прайс.

Позерство – это поведение позера, то есть человека, пытающегося поразить других своим видом или поведением, и принимающего для этого определенную позу, ведет себя неискренне, изображая из себя кого-нибудь.

Спикер Госдепа США отметил, что для Штатов слова Лаврова не являются конструктивным легитимным предложением. Там лишний раз напомнили о поддержке Украины в этой ситуации.

"Мы будем поддерживать Украину, когда возникнет этот стол переговоров. Пока этого не произойдет, нашей первоочередной задачей является предоставление Украине той помощи, в которой она нуждается, и мы будем продолжать это делать", – резюмировал он.

Что этому предшествовало

Москва надеется, что ракетный террор против мирного населения поможет склонить Украину или Запад к уступкам. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать переговоры со странами Запада, которые будут касаться Украины. Он, похоже, удивлен тем, что до сих пор Москва не получила по этому поводу никаких серьезных предложений.

Также Лавров в интервью "Россия 1" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "может в любой момент передумать" и начать переговоры с Россией.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что из всего сказанного в интервью реагирования заслуживают лишь очередные выпады в адрес президента Украины.

Как ни пытается российская верхушка, а сломать волю украинского лидера не может. Бесится от своей слабости, поэтому и распространяет чепуху об "указаниях" из Вашингтона и Лондона. Режим Путина упустил свой шанс на переговоры. С террористами переговоры не ведутся. Это общая мировая практика,

– подчеркнул Николенко.

Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией по другому российскому президенту, а также очевидно – другому министру иностранных дел.

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