В США приняли первое решение по конфискации активов России, которые могут пойти Украине

Окружной судья федерального суда Манхэттена 2 февраля разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву. Это открывает путь для дальнейшей передачи этих средств Украине.

Малофеев попал под санкции США в 2014 году. Обладатель телеканала "Царьград ТВ" был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму.

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Средства могут направить на восстановление Украины

Восемь лет спустя американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счете Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

Российский олигарх не обжаловал запрос на конфискацию, поэтому прокуроры 2 февраля заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию и суд поддержал это решение.

, что после конфискации, согласно принятой в США поправке в бюджетное законодательство, деньги российского олигарха могут быть направлены на нужды восстановления Украины.

"Эти суммы мизерны по сравнению с ценой катастрофы, нанесенной Россией украинскому народу и земле, но вклад важен", – отметил глава целевой группы KleptoCapture Министерства юстиции Эндрю Адамс.

Журналистам не удалось связаться с Малофеевым для комментариев. Отмечают, что он отрицает свою причастность к аннексии украинского полуострова, включая финансовые расходы.

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