В США приняли первое решение по конфискации активов России, которые могут пойти Украине

3 февраля 2023, 00:41
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Источник:

Reuters

Окружной судья федерального суда Манхэттена 2 февраля разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву. Это открывает путь для дальнейшей передачи этих средств Украине.

Малофеев попал под санкции США в 2014 году. Обладатель телеканала "Царьград ТВ" был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму.

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Средства могут направить на восстановление Украины

Восемь лет спустя американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счете Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

Российский олигарх не обжаловал запрос на конфискацию, поэтому прокуроры 2 февраля заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию и суд поддержал это решение.

Отметим, что после конфискации, согласно принятой в США поправке в бюджетное законодательство, деньги российского олигарха могут быть направлены на нужды восстановления Украины.

"Эти суммы мизерны по сравнению с ценой катастрофы, нанесенной Россией украинскому народу и земле, но вклад важен", – отметил глава целевой группы KleptoCapture Министерства юстиции Эндрю Адамс.

Журналистам не удалось связаться с Малофеевым для комментариев. Отмечают, что он отрицает свою причастность к аннексии украинского полуострова, включая финансовые расходы.

Поддержка других стран

  • Напомним, что Канада приняла механизм конфискации активов России в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах". В конце декабря в Канаде заявили, что приступают к конфискации нескольких десятков миллионов долларов, принадлежащих компании российского олигарха Романа Абрамовича.
  • Также Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов на восстановление Украины.
Автор: Дарина Жданович