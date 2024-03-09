Конгрессмены-республиканцы разрабатывают свой законопроект помощи Киеву, – NBC

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США работают над собственным пакетом помощи для Украины. Известно, что он предусматривает предоставление Киеву кредитов.

Законодатели надеются, что новый законопроект сможет пройти через Конгресс. Об этом пишет NBC News со ссылкой на свои источники.

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Республиканцы работают над новым проектом помощи Украине

Республиканцы в Палате представителей, спикер Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей, которые занимаются вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

Законодатели надеются, что новый законопроект сможет пройти через Конгресс, не оттолкнув консерваторов, выступающих против дальнейшего финансирования Украины.

Отмечается, что проект находится на начальных стадиях. Но республиканцы, которые поддерживают Украину, хотят быть готовыми принять закон, как только Конгресс утвердит очередной законопроект по финансированию правительства 22 марта.

Согласно словам двух источников издания, дальнейшее ожидание может отодвинуть принятие критически важной помощи для Украины на апрель, учитывая запланированные двухнедельные каникулы в Конгрессе в конце марта.

Среди обсуждаемых предложений есть рассмотрение части невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк МакКоул, республиканец от Техаса, который участвует в обсуждении, и сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.

Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и ее долгосрочных усилий по восстановлению по этому плану будет зависеть от займа согласно этому плану. Там отметили, что российские активы, арестованы правительством США из-за санкций, также могут быть использованы в качестве залога.

Предоставление кредитов, как часть пакета, призвано уменьшить беспокойство консерваторов в Палате представителей, которые критиковали миллиардные объемы американской помощи Украине и заявили, что не поддерживают дальнейшее направление долларов американских налогоплательщиков без долгосрочного плана победы в войне,

– отметили в NBC.

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