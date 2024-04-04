В то же время ранее председатель комитета национальной безопасности Литвы Лауринас Кашчюнас отмечал, что России нужно от 5 до 7 лет, чтобы восстановить свой военный потенциал. Также военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, что Россия не может сейчас находиться в том же состоянии боеготовности, в котором была в начале 2022 года.

Читайте также Новое наступление России на Харьков: насколько это реально и поможет ли Путину мобилизация

Продолжается деградация

Россияне могли восстановить количество техники, вооружения благодаря развертыванию военно-промышленного комплекса и перевода экономики страны на военные рельсы.

Вполне вероятно, что так и произошло, но качество этой армии на сегодня падает с каждым днем. Чем больше процент мобилизованных в рядах вооруженных сил России, тем ниже уровень ее боевой подготовки,

– отметил военный эксперт.

В российской армии продолжается деградация, в частности техники. Вся военная техника, которая была выпущена военно-промышленным комплексом России в 2023 году, на 83% – та, что снята с хранения и восстановлена. Лишь 17% – новой техники, только что произведенной предприятиями.

"Поэтому нельзя говорить, что Россия полностью восстановилась в военном плане до состояния, в котором находилась до 24 февраля 2022 года. Вероятно вражеская армия восстановилась численно, но не качественно", – отметил Олег Жданов.

Обратите внимание! Представителя Государственного департамента США Курт Кэмпбелл заявил, что Россия восстановила собственную армию после огромных потерь в начале полномасштабной агрессии против Украины. По его словам в течение последних нескольких месяцев россияне почти полностью отстроили военную структуру.

Оккупанты продолжают нести потери