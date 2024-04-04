Водночас раніше голова комітету національної безпеки Литви Лаурінас Кашчюнас наголошував, що Росії потрібно від 5 до 7 років, щоб відновити свій військовий потенціал. Також військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що Росія не може зараз перебувати у тому самому стані боєготовності, в якому була на початку 2022 року.

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Триває деградація

Росіяни могли відновити кількість техніки, озброєння завдяки розгортанню військово-промислового комплексу і переводу економіки країни на військові рейки.

Цілком імовірно, що так і відбулось, але якість цієї армії на сьогодні падає з кожним днем. Чим більший відсоток мобілізованих в лавах збройних сил Росії, тим нижче рівень її бойової підготовки,

– зазначив військовий експерт.

В російській армії триває деградація, зокрема техніки. Вся військова техніка, яка була випущена військово-промисловим комплексом Росії у 2023 році, на 83% – та, що знята зі зберігання і відновлена. Лише 17% – нова техніка, щойно вироблена підприємствами.

"Тому не можна говорити, що Росія повністю відновилась у військовому плані до стану, в якому перебувала до 24 лютого 2022 року. Імовірно ворожа армія відновилась чисельно, але не якісно", – наголосив Олег Жданов.

Зверніть увагу! Представника Державного департаменту США Курт Кемпбелл заявив, що Росія відновила власну армію після величезних втрат на початку повномасштабної агресії проти України. За його словами впродовж останніх кількох місяців росіяни майже повністю відбудували військову структуру.

Окупанти продовжують зазнавати втрат