В США два поезда сошли с рельсов: разлилось почти 20 тонн опасных веществ
Источник:Associated Press
16 марта, в штатах Аризона и Вашингтон сошли с рельсов два поезда. Один из них разлил около 20 тонн дизельного горючего.
К счастью, никто не пострадал в результате аварий. По словам местных чиновников, пока нет признаков того, что разлив горючего ухудшил качество воды.
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Детали аварий
Авария в Вашингтоне произошла недалеко от залива Падилья. В Департаменте экологии штата отметили, что инцидент привел к разливу около 19 тонн дизельного горючего.
В то же время вблизи Калифорнии и Невады в западной Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший кукурузный сироп. Восемь вагонов перевернулись и заблокировали главный путь.
Причины обоих инцидентов устанавливаются.
В США два поезда сошли с рельсов / Фото AP, CNN
В Греции столкнулись два поезда: что известно
- Поздним вечером 28 февраля вблизи города Лариса в Греции столкнулись два поезда, в результате чего есть много жертв и пострадавших.
- В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов и по меньшей мере три загорелись. Авария поездов произошла примерно в 380 километрах к северу от Афин. Эту аварию назвали самой масштабной железнодорожной аварией в Греции за десятилетие.
- Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поезда, по последним данным, уже составляет по меньшей мере 57 человек.
- Губернатор региона Фессалия Костас Агорастос сообщил, что лобовое столкновение поездов было очень сильным, а первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, два из них были "почти полностью разрушены".
- Для помощи в спасении власти обратились в армейские силы, а две больницы в городе Лариса были переведены в режим экстренной помощи.