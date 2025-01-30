Хаос в Пентагоне: детали расследования дела Марка Милли

Новоназначенный министр обороны США Пит Хэгсет распорядился отменить генералу в отставке Марку Милли доступ к секретной информации и личной охране. Он также отдал приказ провести проверки относительно поведения Милли, когда тот занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов Америки.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Адриана Кучер, отметив, что в администрации Дональда Трампа не объясняют, какое именно поведение генерала в отставке могло быть недостойным на такой должности. Интересно, что Джо Байден в конце своего президентства принял решение о помиловании Милли.

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Отношения Трампа и Милли

Ведущая отметила, что в Марк Милли был офицером в армии Соединенных Штатов Америки еще во времена первой каденции Дональда Трампа.

Известно, что отношения между ними в этот период резко ухудшились. Вероятно, это было связано с определенной критикой, которую генерал высказывал в сторону Трампа.

Милли называл Трампа фашистом, Трамп называл Милли предателем. А теперь мы видим, как новоназначенный министр обороны Соединенных Штатов Америки распоряжается о проведении дополнительных расследований. Пока непонятно, на основании каких действий или поведения Милли,

– сказала Адриана Кучер.

По ее словам, это негативно влияет на атмосферу в самом Пентагоне. Американские военнослужащие теперь опасаются, чтобы новая политика действующей администрации не привела к выявлению тех офицеров, которых Трамп и его команда будут считать не лояльными.

Интересно, что генерал в отставке Марк Милли ранее подвергался критике со стороны Дональда Трампа, который даже предлагал "казнить" его.