"Сливал" данные о войне в Украине через сайт знакомств: в США задержали сотрудника ВВС

В США сотрудника ВВС обвиняют в незаконном разглашении секретной информации. Его задержали по обвинению в раскрытии секретных данных о вторжении России в Украину через платформу онлайн-знакомств.

Известно, что подозреваемому 63 года. Мужчину задержали в субботу, 2 марта.

Смотрите также Санкции против России: США продлили ограничения еще на год

Бывший полковник США на сайте знакомств "сливал" "женщине из Украины" секретные данные

63-летний обвиняемый Дэвид Слейтер работал в стратегическом командовании вооруженных сил США на базе ВВС Оффат в штате Небраска. Мужчина в период с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации. В Министерстве юстиции Соединенных Штатов сообщили, что до того, как он начал работать в Страткоме, он служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника.

Согласно данным Минюста США, в обвинительном заключении говорится о том, что Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования, которые были посвящены вторжению России в Украину. Утверждается, что мужчина передавал эту секретную информацию, которую он собрал на брифинге, через сервис онлайн-знакомств сообщнику, который выдавал себя за женщину, которая живет в Украине.

Так, известно, что его собеседник регулярно просил предоставить ему засекреченную информацию и называл его в личных сообщениях "тайным информатором", а также "секретным агентом".

В ответ на эти просьбы Слейтер действительно предоставлял ему секретные разведданные, в том числе о военных объектах и российском военном потенциале, связанном с вторжением России в Украину,

– говорится в сообщении Министерства юстиции США.

В Министерстве юстиции США отметили, что первое судебное заседание по делу Слейтера состоится уже сегодня, 5 марта. В случае доказательства его вины ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов по каждому пункту обвинения.

СБУ задержала должностных лиц украинских спецслужб, которые "сливали" информацию о ВСУ

СБУ обезвредила мощную агентурную сеть военной контрразведки российской ФСБ, которая действовала в нескольких регионах Украины. В результате задержаны 5 бывших и действующих должностных лиц украинских спецслужб.

Так, среди участников есть бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины. В частности, речь идет о сотруднике областного управления Службы безопасности.

Известно, что фигуранты общались между собой с помощью одного и того же куратора. Он является сотрудником российских спецслужб, который находится во временно оккупированном Крыму.