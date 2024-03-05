Відомо, що підозрюваному 63 роки. Чоловіка затримали в суботу, 2 березня.

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Колишній полковник США на сайті знайомств "зливав" "жінці з України" секретні дані

63-річний обвинувачений Девід Слейтер працював у стратегічному командуванні збройних сил США на базі ВПС Оффат у штаті Небраска. Чоловік у період з серпня 2021 року до квітня 2022 року мав доступ до секретної інформації. В Міністерстві юстиції Сполучених Штатів повідомили, що до того, як він почав працювати у Страткомі, він служив в американській армії та пішов у відставку у званні підполковника.

Відповідно до даних Мін'юсту США, в обвинувальному висновку йдеться про те, що Слейтер був присутній на брифінгах стратегічного командування, які були присвячені вторгненню Росії в Україну. Стверджується, що чоловік передавав цю секретну інформацію, яку він зібрав на брифінгу, через сервіс онлайн-знайомств спільнику, який видавав себе за жінку, яка мешкає в Україні.

Так, відомо, що його співрозмовник регулярно просив надати йому засекречену інформацію та називав його в особистих повідомленнях "таємним інформатором", а також "секретним агентом".

У відповідь на ці прохання Слейтер дійсно надавав йому секретні розвіддані, у тому числі про військові об'єкти та російський військовий потенціал, пов'язаний із вторгненням Росії в Україну,

– йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США.

У Міністерстві юстиції США зазначили, що перше судове засідання у справі Слейтера відбудеться вже сьогодні, 5 березня. У разі доведення його провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф до 250 тисяч доларів за кожним пунктом обвинувачення.

СБУ затримала посадовців українських спецслужб, які "зливали" інформацію про ЗСУ

СБУ знешкодила потужну агентурну мережу військової контррозвідки російської ФСБ, яка діяла у кількох регіонах України. Внаслідок цього затримано 5 колишніх та чинних посадовців українських спецслужб.

Так, серед учасників є колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України. Зокрема, йдеться про співробітника обласного управління Служби безпеки.

Відомо, що фігуранти спілкувалися між собою за допомогою одного і того ж самого куратора. Він є співробітником російських спецслужб, який перебуває у тимчасово окупованому Криму.