У Байдена увидели позитив в слабой декларации G20

В США заявили, что итоговая декларация саммита G20 содержит "набор последовательных параграфов" по поводу российско-украинской войны. В Белом доме утверждают, что декларация продемонстрировала, что G20 способна объединиться для решения трудных вопросов.

Об этом сказал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности. По его словам, декларация защищает принципы устава ООН.

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G20 удалось согласовать вопрос экспорта украинского зерна

"С нашей точки зрения, она очень хорошо защищает принцип, согласно которому государства не могут применять силу для территориальных захватов, что использование ядерного оружия недопустимо, что справедливый мир должен базироваться на принципах устава ООН", – сказал Салливан.

По его мнению, декларация стала "вотумом уверенности" в том, что G20 способна объединиться для решения трудных вопросов, сильно разделяющих одних членов организации от других.

Декларация G20 призвала к "справедливому и крепкому миру в Украине", но не связывает это требование с важностью территориальной целостности Украины, на чем настаивали западные страны.

В декларацию также не вошло заявление из версии 2022 года, в котором отмечалось, что "большинство участников решительно осудили войну".

Исключение западной критики в адрес России позволило G20 прийти к согласию по другим вопросам, например обещание возобновить экспорт украинского зерна через Черное море, сказал один из высокопоставленных чиновников западных стран, присутствовавших на саммите, отметив, что компромисс был необходим для сохранения консенсуса.

"У нас было два варианта – с текстом или без. Я считаю, что правильный ответ – с текстом. Таким образом, платформа (G20 – 24 Канал) и организация сохраняют жизнеспособность", – сказал он.

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