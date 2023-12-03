Результаты войны в Украине повлияют на глобальную безопасность в ближайшие десятилетия, – Остин

В США заявили, что у них нет возможности отсидеться во время войны России против Украины. Глава Пентагона пояснил, какова цель американского президента Джо Байдена.

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге 2 декабря сказал, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы усилить Украину. Генерал армии США также назвал основные причины, почему Украина важна для США.

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Что сказал Остин о войне в Украине

Ллойд Остин заявил, что за время войны российская армия стала ослаблена. В частности, это произошло благодаря украинским воинам и помощи.

"Прежде всего, это благодаря невероятно храбрым украинским войскам. Но достижение Украины также является результатом двухпартийного руководства США — и коалиции примерно 50 стран, которую мы создали", – сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что:

Украина пытается защитить свой суверенитет и независимость, поэтому поддержка со стороны западных партнеров справедлива;

Кремль ведет несправедливую имперскую агрессивную войну, а Украина ведет оборонную войну за национальное выживание.

И вы можете ощутить эту энергию на земле. И это дает Украине огромное стратегическое преимущество за правое дело,

– сказал американский генерал.

По его словам, есть четыре основных причины, почему Украина так важна для США:

война Путина является серьезной и прямой угрозой безопасности в Европе и за ее пределами;

агрессия России является явным вызовом нашим союзникам НАТО;

намеренная жестокость Кремля является атакой на наши общие ценности демократии и порядочности;

война Путина – это лобовое нападение на основанный на правилах международный порядок.

По словам Остина, именно результат этой борьбы определит глобальную безопасность на десятилетие вперед. Именно поэтому у Штатов нет возможности отсидеться.

"Соединенные Штаты хотят свободной и суверенной Украине, которая сможет защитить себя сегодня и сдерживать новую российскую агрессию в будущем. Это цель Байдена", – заявил Ллойд Остин.

По его словам, США вместе с союзниками помогают Киеву становиться сильнее, чтобы противостоять любой российской агрессии в будущем.

"И потому мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине создать будущую силу, которая сможет отразить еще большую российскую агрессию в ближайшие годы", – убежден Остин.

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