В США заявили, что Украина получила все оружие для успешного контрнаступления

Украина долгое время готовилась к масштабному контрнаступлению, во время которого сможет отбросить российских захватчиков. Помогали оружием, финансами и обучением нашему государству и страны-партнеры, в частности США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины уже есть все необходимые ресурсы, в частности, оружие, для освобождения своих территорий во время контрнаступления. Об этом он рассказал во вторник на совместном брифинге с британским министром иностранных дел Джеймсом Клеверли.

Смотрите также Окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены Зеленским, – Данилов

У ВСУ есть не только вооружение, но и необходимая подготовка

По собственным оценкам Энтони Блинкена, у защитников Украины есть все необходимое, чтобы продолжать успешно отвоевывать свои территории. При этом он отметил, что говорится об отвоевании территорий, захваченных страной-оккупанткой в течение последних 14 месяцев.

При этом госсекретарь США отметил, что речь идет не только об оружии, применяемом в боях военными ВСУ. Речь также о подготовке украинских воинов.

Это гарантия того, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, опять же, для того, чтобы добиться успеха,

– сказал Энтони Блинкен.

Общий брифинг Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли: видео

Джеймс Клеверли призвал не останавливаться в помощи Украине

Отметим, что во время визита в США министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал не останавливаться в помощи Украине и не возлагать слишком большие надежды на будущее контрнаступление ВСУ. По его мнению, военные нашего государства не раз превосходили все ожидания Запада, однако, несмотря на это, нужно оставаться реалистами, ведь реальная жизнь – "не голливудский фильм".

По мнению главы МИД Великобритании, несмотря на достижения воинов Украины, быстрого прорыва во время масштабного наступления на оккупантов может и не произойти.

Они продемонстрировали себя очень, очень эффективными защитниками своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого, решительного прорыва может и не быть,

– подчеркнул Джеймс Клеверли.

Поэтому Джеймс Клеверли призвал страны Запада также иметь решимость поступать правильно независимо от того, как будет развиваться большое контрнаступление Украины. А также независимо от "эскалационных слов" российских чиновников, в частности, самого Путина.

"Если мы этого не сделаем, то, что поставлено на карту, будет иметь огромное значение", – подчеркнул глава британского МИД.