Не только окончание войны: в Пентагоне рассказали, что нужно Украине для присоединения к НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин выразил уверенность, что Украина присоединится к НАТО. Остин даже рассказал, когда это может произойти.

Остин заявил, что он "не сомневается", что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что почти каждая страна НАТО поддерживает вступление Украины в Альянс.

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Украина присоединится к НАТО после войны

"Мы слышали, что почти каждая страна в этом зале сказала то же", – заявил Остин в Вильнюсе после саммита НАТО.

Остин отметил, что "еще есть над чем работать", чтобы привести украинскую технику и подготовку к стандартам НАТО.

Хотя "мы делаем эту работу сейчас, когда они (украинцы – 24 Канал) ведут эту войну", – сказал он, – "нужно сделать еще больше для того, чтобы у них был полный набор средств и возможностей".

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